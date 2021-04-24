Роскомнадзор обратил внимание на то, что видеохостинг YouTube по надуманным предлогам ограничивает показ материалов российских СМИ.

Роскомнадзор обратил внимание на то, что видеохостинг YouTube по надуманным предлогам ограничивает показ материалов российских СМИ.В последнее время YouTube успел ограничить показ таких фильмов, как "Ржев. 500 дней в огне", рассказывающий о вкладе России в победу над нацизмом, и "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", в котором о трагических событиях во время захвата заложников в школе 1 сентября 2004 года. ПРедлоги, по мнению Роскомнадзора, были надуманными.Было заблокировано и трансляция обращения президента России Владимира Путина на официальном аккаунте телеканала НТВ. Это объяснили обычной ошибкой.Также YouTube, ссылаясь на нарушение авторских прав, принадлежащих зарубежным правообладателям, ограничивал ролики, в которым звучал гимн России.В целом, за 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды – к их материалам. Всего за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.В Роскомнадзоре заметили, что те фильмы российских СМИ, которые транслировались по телевидению без возрастных ограничений, администрацией видеохостинга допускались к просмотру исключительно совершеннолетним зрителям. "Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", – рассказали в РКН.По мнению ведомства, YouTube накладывает свои собственные ограничения на те материалы, которые доносят до зрителя позицию, отличную от привычной на Западе. В самом YouTube цензуру отрицают.Тем не менее, за 2020 год с Роскомнадзор направил администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ. Среди них были и повторные требования. Большинство этих обращений YouTube оставил без ответа.