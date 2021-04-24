Несмотря на пандемию коронавируса, соцучреждения все равно остаются рядом с подопечными.

Во Владимирской области в максимальный период заражения коронавирусом учреждения все равно продолжали свою работу.Они перешли на 117 дней на работу в закрытом круглосуточном режиме и ввели двухнедельные вахты для персонала. Несмотря на пандемию коронавируса, сотрудники соцучреждений все равно остаются рядом с подопечными. Как сообщает пресс-служба администрации, в настоящее время там строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.Услуги на дому граждане получали в штатном режиме. В отдаленные населенные пункты приезжали мобильные бригады, которые не только оказывали помощь, но и доставляли лекарства с продуктами совместно с волонтерами.Фото: