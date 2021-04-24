Трагедия случилась около 3 часов дня в городском парке «Сказка».

Во время городского субботника 23 апреля в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области молнией была убита сотрудница городской администрации Новская Ольга Борисовна. Трагедия случилась около 3 часов дня в городском парке «Сказка». Сотрудники полиции обнаружили тело женщины со следами похожими на удар молнии и явными отметками от электрического разряда на сосне, возле которой находилась погибшая.В некрологе администрации города Гусь-Хрустальный сказано, что Ольга Борисовна Новская родилась 7 мая 1960 года в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области. Начала свою трудовую деятельность в 1977 году в Гусь-Хрустальном районном отделе социального обеспечения. Далее свой трудовой путь продолжила на Опытном стекольном заводе. С 1985 года работала в профкоме Акционерного Общества «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат». С 1996 года продолжила свою трудовую деятельность в администрации города Гусь-Хрустальный. Долгое время Ольга Борисовна работала специалистом в жилищном отделе.-Ольга Борисовна была ответственным и грамотным работником. Отличалась глубокими душевными качествами, всегда откликалась на помощь, и готова была помочь в решении сложных проблем. Была жизнерадостным, веселым и отзывчивым человеком. Пользовалась заслуженным уважением в коллективе.Администрация города Гусь-Хрустальный, Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" г.Гусь-Хрустальный приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги Борисовны».Фото :