Погибших и пострадавших нет.

Ночью 24 апреля на пульт МЧС России по Владимирской области сообщили о пожаре в Камешковском районе. В деревне Каменово загорелся частный жилой дом.На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия первых расчётов дом горел по всей площади.Пожарные локализовали пожар и оперативно ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На месте происшествия работали 4 человека и 2 единицы техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.