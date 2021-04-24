Погибших и пострадавших нет.
Ночью 24 апреля на пульт МЧС России по Владимирской области сообщили о пожаре в Камешковском районе. В деревне Каменово загорелся частный жилой дом.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия первых расчётов дом горел по всей площади.
Пожарные локализовали пожар и оперативно ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работали 4 человека и 2 единицы техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.