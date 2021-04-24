В 01-48 24 апреля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Камешковский район, д. Камешково, д. 38. На место

В 01-48 24 апреля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Камешковский район, д. Камешково, д. 38. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные не