Обвинение предъявлено по трём статьям.
Муромский суд начал рассматривать дело председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствия администрации города Анны Шишкиной.
Обвинение чиновнице предъявлено по трём статьям, среди которых мошенничество и превышение полномочий.
По версии следствия, подсудимая за содействие в организации в Муроме нестационарной торговли получила от предпринимательницы 1,2 млн рублей. Анне Шишкиной также вменяют поборы с бизнесменов за разрешение торговать в удобных местах.
По информации пресс-службы муромского суда, подельником женщины является депутат Виктор Павлов.