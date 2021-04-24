Обвинение предъявлено по трём статьям.

Муромский суд начал рассматривать дело председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствия администрации города Анны Шишкиной.Обвинение чиновнице предъявлено по трём статьям, среди которых мошенничество и превышение полномочий.По версии следствия, подсудимая за содействие в организации в Муроме нестационарной торговли получила от предпринимательницы 1,2 млн рублей. Анне Шишкиной также вменяют поборы с бизнесменов за разрешение торговать в удобных местах.По информации пресс-службы муромского суда, подельником женщины является депутат Виктор Павлов.