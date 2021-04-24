Среди них - коллективы учреждений, чиновники, депутаты, волонтёры. Всего – более 300 предприятий и организаций.

Во Владимире 24 апреля состоялся второй общегородской субботник, на который вышли более 5 тысяч человек.Среди них - коллективы учреждений, чиновники, депутаты, волонтёры. Всего – более 300 предприятий и организаций. Мероприятия по санитарной очистке проведены также во дворах многоквартирных домов.«На улицах работают бригады ручной уборки и спецтехника. За день планируется собрать и вывезти из города порядка 500 тонн мусора. Немало трудовых коллективов и жителей вышли на уборку в минувшую пятницу - около 2 тысяч горожан и более 300 единиц техники», - доложил главе города начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.Окончательные итоги мероприятия подведут 26 апреля.Напомним, что неделю назад в приняли участие более 20 тысяч владимирцев.