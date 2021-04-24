Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения является грубым нарушением, способным привести к тяжким последствиям.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. За последний месяц во Владимире по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от освидетельствования, произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, из которых 8 - с пострадавшими.В целях усиления профилактической работы сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения является грубым нарушением, способным привести к тяжким последствиям для самого водителя и для других участников дорожного движения.