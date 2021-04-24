Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Во Владимирской области осудили 38-летнего иностранца, который задушил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.Установлено, что утром 15 января 2020 года мужчина пришел к пожилой знакомой и попросил у неё в долг. Ответив отказом, она попыталась выгнать непрошенного гостя из квартиры. В ответ злоумышленник нанёс 79-летней потерпевшей тяжкие телесные повреждения в области шеи. Потерпевшая скончалась на месте преступления.Убийца скрылся, но впоследствии была установлена личность душегуба, а сам он задержан.В результате суд признал его виновным в убийстве женщины и назначил ему 8 лет колонии строгого режима.