На данный момент выплаты получают менее 37 000 детей во Владимирской области.

Ранее родители получали 5 390 рублей в качестве выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, а теперь сумма составляет 5 647 рублей. Индексация составила 257 рублей. Доплата за период с января по апрель перечислена на апрельские счета получателей. Напомним, что с января текущего года на ребенка возрастом от 3 до 7 лет предусмотрена ежемесячная индексация пособия.Дети, достигшие в указанный период возраста 8 лет, получили доплату пропорционально дням. Так, например, 8 лет ребенку исполнилось 15 марта. Значит доплата за январь – март составила 630,07 рубля (257 рублей ? 2 месяца (январь – февраль) + 116,07 рубля (доплата за 14 дней марта).На данный момент выплаты получают менее 37 000 детей во Владимирской области. Всем детям указанной категории в этом году на выплату пособия федеральный бюджет выделит около 1,9 млрд рублей.Фото: