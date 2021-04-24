За весь период пандемии зафиксировано 1075 летальных случаев.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе от COVID- 19 скончались ещё 4 человека. За весь период пандемии зафиксировано 1075 летальных случаев. По всей России от новой коронавирусной инфекции за последние 24 часа умерли 399 человек. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 107 900 смертельных исходов. Напомним, что за прошедшие сутки 24 апреля 2021 года лабораторно подтверждено ещё 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекциейФото :