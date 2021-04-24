Специальный приз от администрации региона получил режиссёр из Коми

Специальный приз от администрации региона получил режиссёр из Коми.В реабилитационном центре благотворительного фонда «Шередарь», который построили на территории Петушинского района для детей, перенёсших тяжёлые заболевания, подвели итоги 5-го по счёту Открытого кинофорума. Его главная задача - обратить внимание общества на острые социальные проблемы с целью поддержки благотворительности и людей, непосредственно связанных с ней.В рамках события демонстрировали работы, посвящённые благотворительности и волонтёрскому движению. Всего в конкурсную программу включили почти 100 короткометражных игровых и документальных фильмов, телевизионных сюжетов и видеороликов из 20 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Жюри, в состав которого вошли специалисты из сферы киноиндустрии и профессиональные журналисты, внимательно просматривало все работы, чтобы определить лучших. В итоге, 23 апреля стали известны имена победителей в 7 номинациях. В их число вошли и наши земляки. Призы получили анимационные программы владимирского «Киноцентра» и телерепортаж журналистки канала «Губерния33» Натальи Зобниной «По Владимиру на ощупь».Открывая церемонию награждения, учредитель фонда «Шередарь» Михаил Бондарев отметил, что власти стали более внимательно относиться к проблемам общества, а господдержка граждан и бизнеса становится более качественной. В свою очередь, ВРИО заместителя Губернатора Владимирской области Григорий Вишневский зачитал приветствие кинофоруму от Губернатора Владимира Сипягина.«Уже в 5-й раз на Владимирской земле кинофорум собрал неравнодушных людей – авторов кино, видео и телевизионных работ, профессионалов и любителей... Ваше творчество позволяет лучше понять реальные потребности и проблемы людей, попавших в сложные жизненные ситуации, и привлечь к ним внимание общества. Тепло и заботу, стремление оказать помощь в любую минут, я уверен, в полной мере ощутили на себе и сами участники кинофорума в гостеприимном центре «Шередарь».Волонтёрство, благотворительность, меценатство имеют в России глубоки корни, а доброта и милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями. Кинофорум «Шередарь» укрепляет эти традиции. Хочу отметить, что победителями стали все его участники. Каждый из вас вложил частицу своей души в доброе и важное дело», - написал организаторам и участникам фестиваля Губернатор Владимир Сипягин.Григорий Вишневский также высоко оценил значимость кинофорума и программы реабилитации, которую проходят дети в центре благотворительного фонда «Шередарь». Он рассказал, что в его семье также сталкивались с несчастьем – детской онкологией.-Ребёнок ментально не готов проходить через огромные испытания и боль. Многие боятся работать с такими детьми. Дети отрезаны от общества, от социализации. Ваш удивительный проект дарит возможность ребёнку почувствовать, что он не чужой в этом мире. Что он нужен не только папе с мамой. Спасибо вам за это, - обратился к сотрудникам Фонда «Шередарь» Григорий Вишневский.Администрация Владимирской области также определила своего фаворита в конкурсной программе. Специальный приз от регионального «Белого дома» получил фильм блоггера из Коми Генриха Немчинова «Припечорье: тут не ценятся понты».