Специальный приз от администрации региона получил режиссёр из Коми
Специальный приз от администрации региона получил режиссёр из Коми.
В реабилитационном центре благотворительного фонда «Шередарь», который построили на территории Петушинского района для детей, перенёсших тяжёлые заболевания, подвели итоги 5-го по счёту Открытого кинофорума. Его главная задача - обратить внимание общества на острые социальные проблемы с целью поддержки благотворительности и людей, непосредственно связанных с ней.
В рамках события демонстрировали работы, посвящённые благотворительности и волонтёрскому движению. Всего в конкурсную программу включили почти 100 короткометражных игровых и документальных фильмов, телевизионных сюжетов и видеороликов из 20 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Жюри, в состав которого вошли специалисты из сферы киноиндустрии и профессиональные журналисты, внимательно просматривало все работы, чтобы определить лучших. В итоге, 23 апреля стали известны имена победителей в 7 номинациях. В их число вошли и наши земляки. Призы получили анимационные программы владимирского «Киноцентра» и телерепортаж журналистки канала «Губерния33» Натальи Зобниной «По Владимиру на ощупь».
Открывая церемонию награждения, учредитель фонда «Шередарь» Михаил Бондарев отметил, что власти стали более внимательно относиться к проблемам общества, а господдержка граждан и бизнеса становится более качественной. В свою очередь, ВРИО заместителя Губернатора Владимирской области Григорий Вишневский зачитал приветствие кинофоруму от Губернатора Владимира Сипягина.
«Уже в 5-й раз на Владимирской земле кинофорум собрал неравнодушных людей – авторов кино, видео и телевизионных работ, профессионалов и любителей... Ваше творчество позволяет лучше понять реальные потребности и проблемы людей, попавших в сложные жизненные ситуации, и привлечь к ним внимание общества. Тепло и заботу, стремление оказать помощь в любую минут, я уверен, в полной мере ощутили на себе и сами участники кинофорума в гостеприимном центре «Шередарь».
Волонтёрство, благотворительность, меценатство имеют в России глубоки корни, а доброта и милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями. Кинофорум «Шередарь» укрепляет эти традиции. Хочу отметить, что победителями стали все его участники. Каждый из вас вложил частицу своей души в доброе и важное дело», - написал организаторам и участникам фестиваля Губернатор Владимир Сипягин.
Григорий Вишневский также высоко оценил значимость кинофорума и программы реабилитации, которую проходят дети в центре благотворительного фонда «Шередарь». Он рассказал, что в его семье также сталкивались с несчастьем – детской онкологией.
-Ребёнок ментально не готов проходить через огромные испытания и боль. Многие боятся работать с такими детьми. Дети отрезаны от общества, от социализации. Ваш удивительный проект дарит возможность ребёнку почувствовать, что он не чужой в этом мире. Что он нужен не только папе с мамой. Спасибо вам за это, - обратился к сотрудникам Фонда «Шередарь» Григорий Вишневский.
Администрация Владимирской области также определила своего фаворита в конкурсной программе. Специальный приз от регионального «Белого дома» получил фильм блоггера из Коми Генриха Немчинова «Припечорье: тут не ценятся понты».