В Вязниковском районе столкнулись два грузовика.

Во Владимирской области в результате столкновения двух грузовиков пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.В 22:41 23 апреля в ведомство поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Вязниковском районе. Авария произошла у деревни Симонцево на 275 километре трассы М-7.На место незамедлительно выехали экстренные службы. Произошло столкновение двух фур. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек и 4 единицы техники. От МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.