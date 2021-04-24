Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 63 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 31 586 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (14 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 63 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 31 586 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (14 новых пациентов за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7 239 Гусь-Хрустальный — 3 864 Муром — 3 478 Ковров — 2 257