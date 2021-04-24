Те, кто связывает судьбу с зарубежными странами, должны понимать, что граждане России это не поддержат, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. В нашей стране к предателям всегда относились плохо, напомнил председатель ГД.

Те, кто связывает судьбу с зарубежными странами, должны понимать, что граждане России это не поддержат, написал в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин. В нашей стране к предателям всегда относились плохо, напомнил председатель ГД."И никогда нашу страну невозможно было пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала нашей стране", – написал Володин.Он посоветовал Западу и зарубежным СМИ заняться внутренними вопросами и правами граждан. Председатель ГД напомнил о жестоких разгонах митингующих в западных странах.«Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые", – отметил Володин.По его словам, Запад бросает завербованных как ненужный и отработанный материал.Запад не устраивает то, что Россия продолжает развиваться, считает спикер."Путин – наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас", – подчеркнул Володин.Председатель ГД напомнил о санкциях, угрозах и постоянных обвинениях в адрес России. При этом наша страна в дела других государств не вмешивается, отметил Володин."Поэтому вы живите по своим законам, и к нам не надо вмешиваться", – добавил спикер Госдумы.