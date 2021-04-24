С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20445 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18239 пациентов. В стационарах лежит 253 жителя, из них 147 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1629 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 22 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 57 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл шести жителям Галичского района. Пять новых случаев заражения выявлено в Буйском районе. По два инфицированных COVID-19 – в Нее, Нерехте и Костромском районе. По одному – в Волгореченске, Костроме, Антроповском, Шарьинском и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20445 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18239 пациентов. В стационарах лежит 253 жителя, из них 147 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1629 заболевших.