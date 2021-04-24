Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболело 31 586 человек.

Во Владимирской области на 24 апреля выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. По 5 заболевших выявлено в Киржачском, Муромском, Александровском и Кольчугинском, 4 - в Петушинском, 3 - в Суздальском, по 2 - в Меленковском, Судогодском, Собинском и Юрьев-Польском районах. Ещё по 1 инфицированному диагностировано в Камешковском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболело 31 586 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.