Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 586 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 случаев во Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Ковровском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 586 случаев заболевания.7239 сл в г. Владимире, 3864 сл. в Гусь-Хрустальном, 3478 сл. о. Муром, 2257 сл. в Ковровском, 1983 сл. в Александровском, 1827 сл. в Петушинском, 1373 сл. в Кольчугинском, 1339 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1184 сл. в Суздальском, 1011 сл. в Собинском, 934 сл. в Киржачском, 879 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 683 сл. в Камешковском, 680 сл. в Селивановском, 485 сл. в Судогодском, 397 сл. в г. Радужном.