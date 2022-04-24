По прогнозам синоптиков, сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь.Температура воздуха днём составит +15..17°. Ветер южный, умеренный.Фото: pixabay.com

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