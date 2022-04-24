В регионе, несмотря на особый противопожарный режим, продолжаются палы сухой травы. За истекшие...

В регионе, несмотря на особый противопожарный режим, продолжаются палы сухой травы. За истекшие сутки зафиксировано 6 ландшафтных пожаров, из которых 3 произошли в областном центре. Как сообщают в региональном МЧС, сегодня в районе дома 92 «б» по Большой Нижегородской пожарные и аварийно-спасательной службы области ликвидируют возгорание травы площадью 4700 кв.м.По каждому факту пожара проводятся проверки. Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: нарушение требований пожарной безопасности в рамках особого противопожарного режима наказывается штрафом в размере до 4 тысяч на физическое лицо, до 30 тысяч – на должностное лицо и до 400 тысяч – на юридическое.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области