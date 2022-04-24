Как сообщает пресс-служба Александровского городского суда, трагедия произошла ещё в январе. Тогда,...

Как сообщает пресс-служба Александровского городского суда, трагедия произошла ещё в январе. Тогда, житель столицы, проезжая по дороге «Коломна -Кольчугино - Александров - В.Дворики», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто.В этой аварии погибла женщина - супруга виновника ДТП.Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории неосторожных. Виновный ранее не был судим, имеет положительные характеристики, является отцом троих совершеннолетних детей. Кроме того, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также способствовал раскрытию и расследованию преступления. После дорожно-транспортного происшествия он вызвал скорую помощь, что суд расценил как оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления.Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.Фото: pixabay.com