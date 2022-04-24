Как использовать дополненную реальность на благо городской среды? Ответ знает владимирский аниматор...

Как использовать дополненную реальность на благо городской среды? Ответ знает владимирский аниматор Алексей Смирнов. Вместе с ним на эксперименты с созданием новых миров отправилась Любовь Клюквина.Алексей Смирнов - художник-аниматор. Правда работает он не с карандашом и бумагой, а с дополненной реальностью- превращает "одно в другое" на своем планшете, придавая повседневным вещам новый смысл. Просто выбирается на улицу и ищет вдохновляющие его объекты.Алексей Смирнов, аниматор: «До сих пор мне прям нравится вот эта вот яма, как рот краба Себастьяна из "Русалочки". Подрисовал глаза, клешни и понял – ОНО!”Но не всё, по мнению Алексея, интересно превращать в арт.-Это сразу вафля и вот, как её дорисуешь?-Мне надо именно дорисовать, чтобы сразу не было понятно, что будет в итоге.Больше всего аниматора привлекают изъяны: трещины на домах, отколотая штукатурка, ямы на дорогах... Так он хочет сделать "некрасивость" хоть и не привлекательной, но забавной. Все эти "аниматорские" шалости, рассказывает Алексей, в первую очередь ради смеха. И надежды, что город станет лучше.Алексей Смирнов, аниматор: «Может быть каким-то образом, чтобы к этой проблеме, к этой яме привлечь внимание. Кто-то может посмотрит, скажет: "Во, оказывается у нас там яма. Надо бы её заделать, а то вон ходят художники её обрисовывают".Воображение и креативность способны рвать шаблоны, а ещё это всегда острые ощущения: сработает или нет?Алексей Смирнов, аниматор: «Что угодно можно придумывать. Новый стул, например. Пусть ты там хоть будешь 90-летний старик. Было бы желание.//Так можно про себя всегда говорить, что я не творческий, я не креативный. У меня ничего не получается. Да ни у кого не получается! Если это не делать”.А еще важны наблюдательность и концентрация. Например, прямо сейчас найдите в своем окружении до боли знакомый и "замыленный" взглядом предмет и попробуйте посмотреть на него глазами гостя...Алексей Смирнов, аниматор: «С женой ходим по городу по нашему, иногда представляем, что мы туристы.Не все, конечно, нравится нам с точки зрения туристов, но некоторые вещи думаешь: блин, действительно, это ж посреди дороги стоят Золотые ворота, сверху Золотых ворот ещё церковь и это все в центре города. Да вообще нигде такого не встретишь”Объявляем конкурс! Присылайте свои фотографии с дополненной реальностью на нашу страницу Вконтакте. Лучшие работы попадут в эфир, самая социально острая картинка - к нам на карандаш.-Какую книгу порекомендуете нашим зрителям для прокачки воображения?- Ну вот, что могу вспомнить из последнего. Есть такой блогер Дмитрич, Дмитрий Чернышев. Пару книг мне понравились: "Как люди думают?" и "Как люди видят?"Уметь удивляться привычным вещам вам желают Любовь Клюквина, Андрей Синягин, В-В.