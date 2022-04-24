По области резко вырос зарплатный долг.

Во Владимирской области резко возросла задолженность по заработной плате. Суммарно на 1 апреля она составляет 53,7 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.Наша область заняла второе место среди 18 регионов Центральной России. На первом – Тамбовская. Там россиянам задолжали 60,2 миллионов рублей. На третьем месте – Москва (35,8). Далее – Смоленская (22,2) и Рязанская область (18,5).Отметил, что Тамбовская и Владимирская области возглавили топ не только в ЦФО, но и по всей России.