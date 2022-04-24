Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60 дней российской спецоперации.

Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60дней российской спецоперации.24 февраля этогогода Россия начала специальную военную операцию в незалежной. На днях ВладимирПутин напомнил о ее причинах, дескать, восемь лет Донбасс находится подбомбежками украинской армии, и именно страдания жителей ДНР и ЛНР заставилиМоскву применить силу."Мы будемдействовать последовательно и добьемся того, чтобы жизнь в Донбассенормализовалась", — сказал президент.До этого оноценил ход спецоперации, отметив, что все идет по плану, а сроки завершениябудут зависеть от интенсивности боевых действий, которые длятся уже два месяца.И вот чегоудалось добиться за это время.Мариуполь пройденПожалуй,самый важный, стратегический успех на текущий момент – это взятие под контролькрупного промышленного города Мариуполь, который также считается основнымтранспортным узлом на Азовском море. По словамминистра обороны России Сергея Шойгу, остатки сил противника, среди которыхнационалисты и иностранные наемники, заблокированы на промзоне завода«Азовсталь». Загнать их в угол оказалось задачей не из легких. Годаминаселенный пункт превращали в непреступную крепость, стягивая туда огромноеколичество артиллерии и военной техники. Но больше всего осложнял ход операциит.н. живой щит – тысячи местных жителей, которыми прикрывались азовцы.Несмотря на то, чтодля зачистки территории «Азовстали» требуется всего лишь несколько дней,Владимир Путин решил штурм отменить во избежание дополнительных жертв."Это успех.Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте,пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов кгосударственным наградам", – сказал президент.Крым рядомЕще одним важным достижениемстало взятие под контроль автомобильной дороги от Крыма до Мариуполя. По словамвице-премьера крымского правительства Мурадова, сухопутный коридор свяжетполуостров с металлургическим центром Приазовья и промышленным региономДонбасса. По сути автомагистраль стала еще одной дорогой жизни, по которойнаселению освобожденных районов ДНР доставляется гуманитарная помощь.Буквальнов первые дни спецоперации был разблокирован Северо-Крымский канал. В минобороны России сообщили, чтодамбу, восемь лет перекрывавшую подачу воды в Крым, наконец взорвали. И с 3 мартаканал начал заполняться днепровской водой.Никакого вам моря1 марта представитель Минобороны России ИгорьКонашенков доложил, что ВСУ полностьюзаблокированы от выхода в Азовское море. По его словам, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли наадминистративную границу Донецкой области, где соединились с воинскими частямиВС РФ. Азовское море под контролем, и это несомненно важнейшее достижениероссийской армии.Идем на югСухопутный путьв Крым стал возможен благодаря освобождению части Южной Украины. ЗапорожскаяГЭС — крупнейшая в Европе — работает без перебоев. В Херсоне и Мелитополеполностью восстановлена мирная жизнь, и снабжение, начали работать временныеадминистрации. Запорожская, Херсонская и Николаевская области не входят втерриторию ЛДНР, поэтому их дальнейшая судьба, вероятнее всего, будет решатьсяих населением на референдумах. Предлагается, например, возродить Таврическуюгубернию или создать Крымскую область.А что говорят людиПо данным ВЦИОМ, решение президента начатьспецоперации на Украине одобряют 74% граждан. О своем доверии Российской армиисообщили 89% опрошенных.Кроме того, 88% россиянчто на Украине есть нацистские организации. 76% граждан уверены, что этиорганизации угрожают России. При этом 45% опрошенных в качестве одного изрезультатов спецоперации видят суд над нацистами за совершенные ими военныепреступления.Помимо этого всоцсетях обсуждают участие в спецоперации добровольческих формирований, вчастности, можно наблюдать беспрецедентный интерес к «ЧВК Вагнера». Постатистике запросов Яндекса, интерес к этой группе только с января выроспримерно в 7 раз. По другим околовоенным запросам статистика тоже выросла, ноне так значительно (к примеру «армия России — в 3 раза).Причем если раньшеу пользователей было много вопросов из серии: «что Россия забыла в Африке», тодействия «вагнеровцев» на Украине вопросов и нареканий практически не вызывают,так как они работают на самых горячих направлениях и довольно успешно.Так, писатель иополченец Владлен Татарский : "Как сообщаютзнакомые с передовой, наши взяли здание городской администрации Попасной.«Музыка» проломила оборону врага".Об успехах в ЛНР и эксперт центравоенно-политической журналистики Борис Рожин: "Гауляйтер оккупированныхтерриторий Луганской Народной Республики заявили, что ВСУ контролируют примернополовину Попасной. Другая половина находится под контролем армии ЛНР, а такжепомогающих ей чеченского спецназа и российской ЧВК".А вот что популярныйтг-канал "Ридовка":"Хорошие новостипришли сегодня из Попасной. Сообщается что российские военные заняли здание администрации в городе. Попасная— стратегически важная точка на западе ЛНР. ВСУ превратили город в сплошнойукрепрайон, оборудовав многочисленные огневые позиции в частном секторе, ифактически взяв в заложники несколько тысяч мирных граждан. Бои за город идутуже давно, но только недавно там начали оборону продавливать, и вот уже дошлидо центра города. Говорят, что помимо российских войск и армии Луганскойнародной милиции, тут на передке работают "музыканты" ЧВК "Вагнер".ИтогоПервый этап спецоперации России на Украине пройден,военные эксперты оценивают его как крайне плодотворный. Но все же главныедостижения впереди. На днях начался второй этап, и по словам замкомандующего войскамиЦентрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева, задача армии -установить полный контроль над республиками Донбасса в границах соответствующихобластей и Южной Украиной.