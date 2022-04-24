Настоящие мужчины играют в хоккей. В мае команда ЛХК Владимир летит в Сочи на финальные игры...

Настоящие мужчины играют в хоккей. В мае команда "ЛХК Владимир" летит в Сочи на финальные игры 11-го Всероссийского фестиваля "Ночной хоккейной лиги". Максим Калашников оценил настрой наших ночных хоккеистов.После рабочего дня - сразу на лёд. В команде - спортсмены-любители. Но непрофессионалами их не назовешь. В этом году хоккейный клуб "Владимир" стал чемпионом области и теперь усиленно готовится к предстоящим матчам финала фестиваля "Ночной хоккейной лиги", который пройдёт в Сочи в канун майских праздников.Андрей Ерохин, капитан команды "ЛХК Владимир": “Во-первых, сейчас задача стоит выйти первыми из группы и уже бороться там за кубок. Там все команды уже победители своих регионов. И там в принципе слабых команд нет, т.е. все как бы на одинаковом уровне”.В прошлом году владимирские хоккеисты уже участвовали в финале "Лиги будущих чемпионов". В итоге оказались в середине турнирной таблицы. В этом году намерены биться только за победу. На кону выход в чемпионский дивизион. Также по традиции из лучших игроков сезона будет сформирована сборная, которая сыграет в гала-матче с Президентом России Владимиром Путиным и легендарными игроками Ночной хоккейной лиги. А пока впереди групповой этап. Жеребьёвка уже состоялась и соперники известны.Денис Баша, главный тренер команды "ЛХК Владимир": “Я посмотрел группу, посмотрел за командами. Назову эту группу "кот в мешке". Команды все с Севера - Норильск, Архангельск. Я думаю, мои мужики сильнее. - Раньше вы с ними не встречались? - Ни разу. Только там мы с ними в первый раз встретимся. Все будет там ясно”.Тренировки проходят по вечерам два раза в неделю. Каждые выходные стараются организовывать дружеские матчи. Только постоянная практика, говорит тренер команды, позволяет добиваться хороших результатов. Чем больше времени проведено на льду, тем легче даются игры.Алексей Метелкин, директор ледового комплекса "Владимир": “На льду до последней капли пота, наверное, до последней секунды ребята сражаются и демонстрируют все свои наилучшие качества. Бойцовские и лидерские. Потому что без проявления вот этих вот качеств: мужества, лидерства - конечно, о победах в хоккее речи быть не может”.Все члены хоккейной команды как никто другой преданы этому виду спорта. Иначе не объяснить, что заставляет их, несмотря на поздний час, вновь и вновь выходить на лёд.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.