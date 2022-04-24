Кинозвезда Наталья Крачковская завоевала сердца зрителей харизмой и колоритной внешностью с пышными формами. Однако лишний вес неизбежно сказывался на здоровье актрисы и ее личной жизни.

КинозвездаНаталья Крачковская завоевала сердца зрителей харизмой и колоритной внешностьюс пышными формами. Однако лишний вес неизбежно сказывался на здоровье актрисы иее личной жизни.Артистка располнела еще в детстве. Ее грузинская бабушкахотела видеть рядом здорового ребенка, поэтому заботливо откармливала внучкукалорийными блюдами. С тех пор о худобе и речи быть не могло — НатальяКрачковская испытывала страсть к еде до конца дней.Пышные пропорции не мешали звезде наслаждаться отражением взеркале. Знаменитость принимала себя и каверзно подшучивала на тему габаритов.Актриса умело преподносила окружающим свое тело, поэтому от мужчин в юности унее не было отбоя.Выскочить замуж Наталья Крачковская решилась, благодаряумелым ухаживаниям своего кавалера. Владимир Крачковский вовремя смекнул, чтоочаровать даму сердца легко с помощью вкусностей. Еда была ее слабым звеном.Мужчина покорил актрису не цветами, а булками со сметаной и творогом. Избранникрадовал желудок кинодивы много лет, и отношения от этого только крепли.Культовую роль в фильме "Двенадцать стульев"Наталья Крачковская получила не без участия супруга. Тот подсказал ЛеонидуГайдаю кандидатуру жены на позицию мадам Грицацуевой и нарвался на досаднуюнеприятность. Актрису как ножом по сердцу полоснуло описание героини — "женщинанеобъятных размеров с арбузными грудями". Муж резко намекнул звезде наполноту и заставил испытывать дискомфорт.Звезда признавалась, что перестала следить за собой послеэтого случая. Тем не менее обида прошла и в семье возродилась гармония. Увы,брак оказался не вечным. Владимир скончался в 1988 году.Через много лет после ухода мужа Наталья Крачковская приняласьусердно сбрасывать вес, ведь рядом уже не было человека, который бы принимал еецеликом и полностью. Низкая эффективность диет привела к тому, что актриса дорваласьдо тайских таблеток для похудения.Прием сомнительных лекарств в 2006 году подорвал здоровьезвезды так, что ее откачивали в реанимации. К счастью артистка выкарабкалась,но осложнения оказались серьезными. Сильно пострадало сердце, а ведь к томувремени актрисе было уже 67 лет.Несмотря на усердие врачей и продолжительнуюгоспитализацию, состояние артистки после "чудодейственных" препаратовоставляло желать лучшего. Через три года ее сразил инсульт, потом началасьчереда сердечных приступов, операция, а весной 2016 года страна потеряла звездусоветского кино. Наталья Крачковская умерла после инфаркта в больнице.