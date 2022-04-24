Мужчина получил 1,6 года условно за смертельное ДТП с велосипедистом. Судом установлено, что 24 июня 2021 года К.следовал по автодороге г. Владимир – г. Юрьев-Польский – г. Переславль-Залесский

Мужчина получил 1,6 года условно за смертельное ДТП с велосипедистом. Судом установлено, что 24 июня 2021 года К.следовал по автодороге г. Владимир – г. Юрьев-Польский – г. Переславль-Залесский со скоростью около 70 км/ч. Обнаружив перед собой опасность для движения в виде двигавшегося в попутном направлении велосипедиста Ч., он не принял мер к снижению скорости, решил его объехать