Во Владимире краеведы отстояли дом Мусатова. Старинное здание, связанное и с именем пролетарского...

Во Владимире краеведы отстояли дом Мусатова. Старинное здание, связанное и с именем пролетарского поэта Александра Безыменского, находится по адресу Гагарина, 15. Бывшей Царицынской. Вера Куликова об истории, которая едва не пошла под снос.На защиту старинного дома в самом центре Владимира встали краеведы. Недавно суд признал жилое здание по адресу Гагарина,15 аварийным. Дом подлежит сносу, а его жильцы расселению.Алексей Арескин, заведующий сектором Государственного архива Владимирской области, краевед: «Администрация города поставила этот дом в очередь на расселение и на последующий снос. Если бы это осуществилось, конечно, то мы бы потеряли вот этот дом. Дом поэта Безыменского. Поэтому опасность угрожала и в связи с этим общественность города и краеведческая общественность выразили пожелание, что этот дом необходимо внести в список выявленных объектов культурного наследия. В этом доме семья владимирского "певца революции" Александра Безыменского снимала жильё с 1903 по 1916-ый. Здесь будущий основатель комсомольской организации жил с родителями и двумя братьями. Безыменский - не псевдоним. Подлинная родовая фамилия. Поэт и революционер Безыменский был из еврейской семьи.Алексей Арескин, заведующий сектором Государственного архива Владимирской области, краевед: "Раньше в дореволюционных документах она писалась как Безымянский. За евреями в то время был контроль полиции и в архивных документах Владимирской полиции как раз имеются списки еврейских семей, которые проживали на территории города Владимира и вот среди таких семей как Левитан, например, также встречается фамилия Безыменский и указано, что семья Безыменского Иолия Гершоновича проживает в доме Мусатова на Царицынской улице. Сейчас это улица Гагарина".Интересно и само здание. Исторический дом- 1870-ого года постройки. Принадлежал крестьянину Алексею Поленову. Он занимался торговлей. В 1895-ом здание приобрел другой крестьянин Павел Михайлович Мусатов. У него было несколько лавок. В Гостином дворе Мусатов торговал мануфактурой и меховыми изделиями. А дом капитально перестроил. Семья Мусатовых жила в нём больше 30 лет до национализации в 1929-ом.Алексей Арескин, заведующий сектором Государственного архива Владимирской области, краевед: "Дом представляет собой типичную для провинциальных городов постройку. То есть низ каменный, а верх деревянный, то есть устроено оно было по регулярному плану на углу двух улиц. Дом как мы видим украшен наличниками, что свидетельствует о крестьянском, деревенском вкусе его владельца. Горожане как правило редко украшали наличниками свои дома. Только владельцы крестьяне, когда переселялись в город".В здании сохранились 2 домовые трубы без дымников. Возможно, внутри остались и красивые изразцовые печи. Сам дом- яркий элемент старинной застройки. Краеведы обратились в Инспекцию охраны объектов культурного наследия области с просьбой признать Дом Мусатова объектом культурного наследия. Экспертный совет Инспекции включил здание в список объектов вновь выявленных. Впереди- историко-культурная экспертиза.Мария Волозина, и.о. начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области: "Будет очень глубоко, подробно изучена историко-культурная ценность данного объекта экспертами, аттестованными Министерством культуры, и будет принято решение или сохранять данный объект в качестве культурного наследия или не придавать ему такой статус, но тогда вполне возможно его сохранение как исторически ценного градоформирующего объекта. Это чуть меньше уровень защиты, но тем не менее он позволит сохранить внешний облик данного объекта".Краеведы вспоминают и пример Вологды. Там местный меценат Герман Якимов на свои средства выкупает памятники деревянного зодчества и восстанавливает их в первоначальном виде. Старинные здания становятся точками притяжения для горожан и туристов. В историческом центре Владимира таких домов становится всё меньше. Но именно в них- дыхание времени, очарование старой столицы. Той, которую нужно сохранить. Вера Куликова , Семен Карпов. Вести-Владимир.