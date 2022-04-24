Департамент здравоохранения Владимирской области обеспечил ребенка-инвалида льготными лекарствами только после решения суда. «Октябрьский районный суд г. Владимира рассмотрел иск

Департамент здравоохранения Владимирской области обеспечил ребенка-инвалида льготными лекарствами только после решения суда. «Октябрьский районный суд г. Владимира рассмотрел иск прокурора г. Владимира об обеспечении ребенка-инвалида лекарственным препаратом» и удовлетворил его. Суд обязал департамент здравоохранения Владимирской области организовать обеспечение ребенка-инвалида лекарственным препаратом, который является жизненно необходимым и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.