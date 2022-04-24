В ходе проверки специалисты ведомства выявили, что обследованные участки, общей площадью 40...
В ходе проверки специалисты ведомства выявили, что обследованные участки, общей площадью 40 гектаров, не используются для сельскохозяйственного производства. Земля единично и очагами заросла древесно-кустарниковой растительностью, кроме того возвышается единичный сухостой сорной растительности.
Подобное нарушение может привести к ухудшению качественного состояния земель и нанести вред почве, а также создать пожароопасную ситуацию и стать причиной возгорания.
Собственникам земель будут выданы предостережения.
Фото:pixabay.com