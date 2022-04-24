В связи с началом дачного сезона, компания РЖД вводит сезонные пригородные поезда садового...

В связи с началом дачного сезона, компания РЖД вводит сезонные пригородные поезда "садового" назначения.Так, с 29 апреля вводятся дополнительные пригородные поезда маршрутом Владимир – Ковров.Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:в центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;в справочной службе на железнодорожных вокзалах;в пригородных билетных кассах;на сайте https://www.rzd.ru/;на сайте пригородной компании АО «ВВППК» – http://vvppk.ru/.Фото: https://gzd.rzd.ru