В связи с началом дачного сезона, компания РЖД вводит сезонные пригородные поезда садового...
В связи с началом дачного сезона, компания РЖД вводит сезонные пригородные поезда "садового" назначения.
Так, с 29 апреля вводятся дополнительные пригородные поезда маршрутом Владимир – Ковров.
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:
в центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;
в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
в пригородных билетных кассах;
на сайте https://www.rzd.ru/;
на сайте пригородной компании АО «ВВППК» – http://vvppk.ru/.
Фото: https://gzd.rzd.ru