Только во Владимирскую область вновь вернулось тепло, как синоптики уже заговорили о приближающихся...

Только во Владимирскую область вновь вернулось тепло, как синоптики уже заговорили о приближающихся заморозках. Хотя, жителей 33 региона предупреждали, что апрель не отличится высокими температурами.Ближайшие дни, действительно, порадуют солнцем - во вторник воздух прогреется до +18 градусов.А вот со среды показатели термометров пойдут на спад. И к концу будущей недели выше +9 днём ждать не следует. Отметим также, что похолодание произойдёт на фоне осадков в виде небольших дождей.Фото: https://pixabay.com