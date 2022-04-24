Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По данным на 24 апреля на территории...

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье.По данным на 24 апреля на территории области подтоплены 4 участка дороги (Александровский район, Петушинский район, Судогодский и Собинский районы) и 76 приусадебных участков (8 – Владимир, 20 – Суздальский район, 16 – Собинский район, 15 – Вязниковский район, 17 – Ковров).В Вязниковском районе в рамках превентивных мероприятий с 15 апреля разведён понтонный мост. Работает лодочная переправа. В заречной зоне расположено 16 населенных пунктов, в которых проживают 495 человек, в том числе 44 ребёнка.В Судогодском районе на месте подтопления у деревни Фрязино дежурит автомобиль УАЗ для транспортировки пешеходов с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.В ближайшие три дня подтоплений не прогнозируется.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области