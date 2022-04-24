Сообщение о возгорании в частном жилом доме в селе Глебовское Суздальского района поступило...

Сообщение о возгорании в частном жилом доме в селе Глебовское Суздальского района поступило накануне 22-04.На момент прибытия пожарных на мансардном этаже дома наблюдалось открытое горение.Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 5 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество мансардного этажа. Погибших и пострадавших нет.На борьбу с огнём привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области