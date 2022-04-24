Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в Суздальском районе в ходе проведения...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в Суздальском районе в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт нарушения миграционного законодательства.43-летний житель Суздальского района фиктивно зарегистрировал по месту жительства двоих граждан Российской Федерации, а через некоторое время оформил в территориальном отделе по вопросам миграции уведомление о прибытии уроженки ближнего зарубежья с указанием места ее проживания в своем доме. В действительности граждане по указанному адресу не появлялись.Аналогичная ситуация произошла и в Собинском районе.45-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала по месту своего проживания граждан одного из сопредельных государств. Однако реального намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у жительницы города Собинки не было.В отношении жителей региона, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства, возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.Фото: https://pixabay.com/