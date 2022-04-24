Муромские волейболистки в финале выиграли в 10 матчах из 10. Из максимально возможных 30 очков...

Муромские волейболистки в финале выиграли в 10 матчах из 10. Из максимально возможных 30 очков команда заработала 26.Последняя игра с командой «Северянка-2» из Череповца завершилась со счетом 3:2.Глава округа Муром Евгений Рычков поздравил спортсменок с победой: