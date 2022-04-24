На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:13 - во Владимире;12 - в Гусь-Хрустальном районе;11 - в Муромском районе;7 - в Меленковском районе;4 - в Ковровском и в Александровском районах;3 - в Судогодском районе;2 - в Юрьев-Польском, Селивановском и в Вязниковском районах;1 - в Кольчугинском, Киржачском и в Суздальском районах, а также в городе Радужном.Ни одного случая за сутки не зафиксировано в Петушинском, Собинском, Камешковском и в Гороховецком районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150255 случаев заболевания