На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
13 - во Владимире;
12 - в Гусь-Хрустальном районе;
11 - в Муромском районе;
7 - в Меленковском районе;
4 - в Ковровском и в Александровском районах;
3 - в Судогодском районе;
2 - в Юрьев-Польском, Селивановском и в Вязниковском районах;
1 - в Кольчугинском, Киржачском и в Суздальском районах, а также в городе Радужном.
Ни одного случая за сутки не зафиксировано в Петушинском, Собинском, Камешковском и в Гороховецком районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150255 случаев заболевания