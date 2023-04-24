Это сумма за первый квартал 2023 года.

В I квартале 2023 года во Владимирской области Горьковская железная дорога перечислила 309 млн рублей налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба компании.В целом в консолидированные бюджеты и социальный фонд было перечислено более 4,5 млрд рублей. Из них около 2,9 млрд рублей в Нижегородской области, более 487 млн рублей - в Республике Татарстан, около 400 млн рублей – в Кировской области, более 260 млн рублей – в Удмуртской Республике, 107 млн рублей – в Чувашской Республике, около 54 млн рублей – в Свердловской области, 25 млн рублей – в Республике Башкортостан и еще 17 млн рублей – в Республике Марий Эл.