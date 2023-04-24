РРегоператоров и «управляшки», допустивших бардак, обещают привлечь к ответственности.

Во Владимирской области продолжается работа по налаживанию графиков вывоза мусора. Об этом Александр Авдеев рассказал в соцсетях.«Объёмы отходов в апреле - мае увеличиваются в 2-3 раза, и не все регоператоры оказались к этому готовы. Я потребовал нарастить количество техники и бригад. Во всех территориях пройдут проверки», - подчеркнул губернатор.За неделю компании действительно нарастили ресурс, но не в достаточном количестве. Так, «Биотехнологии» увеличили число мусоровозов всего на пять, бригады – лишь на 12 человек.«Этого мало! Фиксируем многочисленные нарушения графика вывоза ТКО. В ответ мы включаем штрафы», - отметил глава региона.Регоператоров и «управляшки», допустивших бардак, обещают привлечь к ответственности. Например, на ООО «ЭкоГрад» уже заведено административное дело.