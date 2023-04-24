В минувшие выходные во Владимирской области произошло несколько серьезных аварий. Часть из них с летальным исходом. Трагедией закончились гонки с полицией под Владимиром. Как сообщают в

В минувшие выходные во Владимирской области произошло несколько серьезных аварий. Часть из них с летальным исходом. Трагедией закончились гонки с полицией под Владимиром. Как сообщают в полиции, вечером 23 апреля на улице Карла Маркса в областном центре сотрудники ДПС заметили автомобиль с технической неисправностью. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель лишь прибавил скорость. Нарушителя преследовали