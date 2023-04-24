Будет ли работать «Леруа Мерлен» во Владимире? Напомним, год назад Андрей Шохин объявил о том, что...

Будет ли работать «Леруа Мерлен» во Владимире?Напомним, год назад Андрей Шохин объявил о том, что представители французской фирмы намерены построить возле «Глобуса» гипермаркет по продаже стройматериалов. А в феврале 2022 года начались работы. Уже позже строительство первого во Владимирской области магазина французского бренда товаров для дома и ремонта было приостановлено, как говорили, «до осени».Ещё полгода назад сообщали о том, что «Леруа Мерлен» — одна из немногих европейских компаний, которая всё же остаётся в России после начала специальной военной операции на Украине.И вот, в открытых источниках публикуют свежую (но противоречивую) информацию о том, что французский ретейлер Leroy Merlin готовится продать свои складские помещения. Речь идет о логистических центрах Подмосковья. Появившуюся в СМИ информацию о продаже "в компании назвали несоответствующей действительности", со ссылкой на пресс-службу передает РБК.Так будет ли работать «Леруа Мерлен» во Владимире? Пока вопрос остаётся открытым.На данный момент известно, что стройка по-прежнему «заморожена», но ретейлер Leroy Merlin собирается открыть новые магазины. Об этом заявил ещё в марте замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит «РИА Новости». По прогнозам экспертов: сеть магазинов продолжит работать и сохранит весь персонал.Фото: pxfuel.com