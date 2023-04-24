Счетная палата Владимирской области провела проверку в некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», которая выявила

Счетная палата Владимирской области провела проверку в некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», которая выявила несколько нарушений. Коллегия установила, что в АНО «Авангард» неэффективно используют бюджетные средства и нарушают бухгалтерский учет, закон о закупках и защите конкуренции. Также в центре отсутствует единый подход при управлении купленным имуществом, что также сказывается на эффективности работы.