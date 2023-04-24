День полиграфии отметила Киржачская типография. В этом году празднику 10 лет. Свое начало...

День полиграфии отметила "Киржачская типография".В этом году празднику 10 лет. Свое начало печатное дело берет с середины 16 века. В апреле 1563 года первопечатник Иван Федоров получил первые оттиски знаменитой книги "Апостол". Тогда же Иван Грозный распорядился построить первую типографию.- Обещаем все честно заработанное пускать на благо нашего города.- Спасибо!В словах мецената Евгения Федорова жители Киржача не сомневаются. "Киржачская типография"- флагман страны по изготовлению бланков и документов с более чем 20-ю тысячами контрагентов по всей стране. Коллектив отмечает профессиональный праздник - День российской полиграфии. Специальным гостем стал профессор Игорь Панфилов. Почетный президент всероссийской организации "Международная книга".Игорь Панфилов, российский общественный деятель, зампредседателя правления Международного общественного фонда «Российский Фонд мира»:- Я знаю эту типографию, я знаю специалистов, я знаю насколько хорошо она работает в отрасли.//Я думаю, что центр сегодня города Киржач с его быстрым развитием культурно-образовательных программ благодаря Федорову он имеет большую перспективу, поверьте, потому что, если я был поражен "Музеем меди и латуни", то другие просто будут выпадать, а я видел все в этом мире.Сегодня Игорь Панфилов - зампредседателя правления благотворительной организации "Российский фонд мира", проводит большую меценатскую работу в России и за рубежом. За вклад в развитие Киржача профессор вручил Евгению Федорову памятную медаль.А, как организатор первой космической почты, Панфилов передал киржачской типографии особую реликвию - редкую картину космонавта Алексея Леонова с его личной подписью - для будущего космического музея. Так же вместе в Киржаче совместно с фондом мира планируется создать музей юго-востока, уже установили связи с типографией ценных бумаг центрального банка Лаоса. Каждый год благодаря типографии в городе открываются по несколько арт-пространств. Здесь трудятся 200 работников, которые очень любят свой город.Евгений Федоров, руководитель АО«Киржачская типография»- Финно-угорский музей "Кержи Ачи". Город Киржач, образованный из двух мокшанских слов "Левый берег".//Подтвердили своими исследованиями, что первый киржачанин был финно-угр и населял эти места аж 7, а может быть даже и 8-9 тысяч лет до нашей эры.//Мы, конечно же, сделаем ещё один мост. Он будет называться (мы ещё выбираем), скорей всего он будет называться "Вещим".Скоро гостей и жителей города пригласят в новую парковую зону и в ещё одно гостевое пространство. И это лишь часть планов. Однако уже сейчас заметно: в Киржаче все больше молодых лиц, а значит город возрождается.Любовь Клюквина, Александр Чунаев