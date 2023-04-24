Директор ПСБ во Владимирской области Виктор Демидов рассказал, что станет со счетами и зарплатными...

Директор ПСБ во Владимирской области Виктор Демидов рассказал, что станет со счетами и зарплатными картами пользователей МИнБанка.Во Владимирской области, как и по всей стране, офисы МИнБанка меняют название на своих вывесках на «ПСБ». В Промсвязьбанке объявили, что процесс присоединения Московского индустриального банка завершится уже во втором квартале.Как проходит интеграция, что станет со счетами и зарплатными картами пользователей МИнБанка, изменятся ли условия по ипотеке? Об этом и не только мы поговорили с директором ПСБ во Владимирской области Виктором Демидовым.