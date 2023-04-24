Должностное лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье» заплатит 10 000 рублей штрафа за нарушения. Как...

Должностное лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье» заплатит 10 000 рублей штрафа за нарушения.Как стало известно, должностное лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике.Врио руководителя Владимирского УФАС России было вынесено соответствующее постановление, сообщается на официальном сайте регионального Управления Федеральной антимонопольной службы:«Дело об административном правонарушении возбуждено по заявлению гражданина на действия ПАО «Россети Центр и Приволжье», выразившиеся в нарушении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках заключенного договора технологического присоединения...»Отмечается, что произошло нарушение требований подпункта «б» пункта 16 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 861.Фото: pxfuel.com