Должностное лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье» заплатит 10 000 рублей штрафа за нарушения.
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Должностное лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье» заплатит 10 000 рублей штрафа за нарушения.
Как стало известно, должностное лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике.
Врио руководителя Владимирского УФАС России было вынесено соответствующее постановление, сообщается на официальном сайте регионального Управления Федеральной антимонопольной службы:
«Дело об административном правонарушении возбуждено по заявлению гражданина на действия ПАО «Россети Центр и Приволжье», выразившиеся в нарушении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках заключенного договора технологического присоединения...»
Отмечается, что произошло нарушение требований подпункта «б» пункта 16 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 861.
Фото: pxfuel.com