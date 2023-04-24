Донор не должен быть уставшим или больным.
Донор не должен быть уставшим или больным.
20 апреля в России отмечают Национальный день донора. К этому дню заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Марина Пиховкина дала ряд рекомендаций. Она рассказала, как правильно подготовиться к донорской сдаче крови, чтобы все прошло комфортно и максимально без потерь для организма и результатов анализов.
По словам врача, перед тем, как стать донором, необходимо некоторое время придерживаться определенной диеты. Кроме того, в день сдачи крови нужно прислушаться к своему организму. Если человек плохо себя чувствует, не стоит в этот день сдавать кровь. Также не стоит сдавать кровь после ночного дежурства или если вы чувствуете с утра недомогание или недосып.
Многие удивятся, что донорам необходимо позавтракать перед сдачей крови. Донору необходимо хорошо выспаться, а также поесть перед сдачей крови. Для этого подходит сладкий чай, легкая каша или яблоко, сообщает .
За день до сдачи крови врач не рекомендует есть жареную или острую пищу, не стоит есть также жирное и копченое, а также орехи, бананы или молоко.
За два дня до сдачи крови ни в коем случае не стоит пить алкоголь, а за три дня исключить все нестероидные лекарства, в том числе анальгин и аспирин. За час до сдачи крови нельзя курить сигареты.