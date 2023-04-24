Инвестор Елизавета Луна раскрыла направления, в которые сейчас стоит вкладывать деньги.

Инвестор Елизавета Луна раскрыла направления, в которые сейчас стоит вкладывать деньги.Инвестиции – это в первую очередь вложения с расчетом на будущую прибыль. И начать стоит с основных направлений, куда деньги вкладывать НЕ стоит именно сейчас.ИПОТЕКА, ИЛИ КАК ОСТАТЬСЯ НА УЛИЦЕСейчас я наверное задену тонкие струны души большинства риелторов страны, но моя статья направлена на простых граждан, и моя задача дать им возможность увидеть правду. Ипотека в России сегодня это прямой путь к потере денег. Да, вокруг вы видите красивые баннеры со счастливыми лицами людей, купивших квартиру в ипотеку и кажется, вот она мечта, свое жилье.Но давайте вспомним, что ипотека это в первую очередь кредит под залог недвижимости (это не ваша недвижимость!). Это собственность банка до полной выплаты ипотеки. При этом, многие не читают внимательно страховые договора по ипотеке, изучите их внимательно, если собираетесь брать все-таки квартиру в ипотеку, в каких случаях вы получите страховку.Наглядный случай из практики:"Моя мама умерла от рака, у нее была ипотека. В страховом договоре была предусмотрена выплата страховки по смерти, но только не от рака. Мама не придала этому значение, когда брала ипотеку, ведь тогда она не болела и не знала, что такое может произойти. Для тех, кто также не очень знаком с наследством и законами по наследственному праву, все долги после смерти передаются детям или супругу, братьям, сестрам, родителям".В среднем в России ипотеку берут на срок 25 лет. Вы уверены, что за это время с вами ничего не случится? То же самое касается потери работы или инвалидности. Инвалидность по болезни, например от рака, также не является причиной выплаты страховой премии по ипотеке в большинстве договоров. Для того чтобы доказать, что вы потеряли работу официально, и не имеете средств для выплаты кредита, вам также придется собрать кучу справок от работодателя.За последние 25 лет в нашей стране и в мире произошли очень большие изменения, многие профессии потеряли свою актуальность или вообще перестали существовать. Насколько вы уверены в своей работе и профессии, чтобы полагаться на постоянство дохода в течение всего срока выплаты кредита? Взвесьте все аргументы перед тем, как принимать решение об ипотеке. Какой % вашего дохода будет занимать платеж? Есть ли у вас подушка безопасности, чтобы в случае тяжелых жизненных ситуаций вы не рвали волосы на голове от непонимания, чем же платить за квартиру? Если говорить об общих тенденциях рынка недвижимости в России и в частности квартир, то ситуация следующая:С одной стороны стоимость 1 м² по стране выросла с 80 до 96 тыс. рублей за год, то есть ровно на уровень инфляции, а с другой мы видим цены в магазинах и знаем, что на вчерашние 1000 рублей мы можем купить сегодня. Поэтому говорить о том, что это хорошая инвестиция даже без кредита, сложно.А дальше, если мы с вами попробуем эту квартиру на "вторичке" еще и продать, то увидим, что сделать это в короткие сроки можно только со скидкой 20-30%. Можете даже посмотреть объявления в интернете, и сколько они висят по времени по цене без скидки. А инвестиция это все-таки что-то, что должно принести вам прибыль в будущем, а не за 0 или убыток.МОЖНО ЛИ В РОССИИ ИНВЕСТИРОВАТЬ ВО ЧТО-ТО НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИДом, земля, коммерческая недвижимость.Начнем с коммерческой недвижимости. Вы наверняка заметили, что торговые центры заметно опустели, а цены там не упали. Скоро некоторые владельцы не будут знать, что делать, трафик упал на 40% минимум, новые магазины заехали не везде. Люди перестанут со временем ходить туда вообще, только если ради продуктов.Да, есть еще торговые площади в киосках или в жилых домах. Некоторые арендодатели идут на уступки и сдают помещения дешевле предыдущих лет, а некоторые не могут поверить, что скидку надо делать, и в итоге сидят без денег. Пройдитесь по вашему городу и посчитайте количество объявлений об аренде.Если вы действительно хотите заработать на коммерческой недвижимости, ваша задача хорошо выбирать объект и сразу искать будущего арендатора, чего многие не делают до сих пор. И с договором на руках идти брать кредит, если у вас есть свободные миллионы.Можно воспользоваться способом, о котором многие не знают – это аукционы недвижимости. Но туда доступ обычно имеют только юристы. Там обычно выставляется недвижимость, которую отобрали по суду. Нужно же их как-то использовать на благо, выплатить кредиторам, например. Последний пункт этого вида недвижимости это то, что, поверьте, зачастую арендаторы зарабатывают больше арендодателей. И именно поэтому, снять недвижимость и открыть свой бизнес там может быть куда более лучшей инвестицией. Но об этом чуть позже.Дом и земля. Земля в самих городах заметно дорожает, особенно на Юге, я сама там прожила 7 лет, и у меня был дом с землей в Ростове-на-Дону. Вопрос как и с квартирами, кому потом продать эту землю и этот дом? И за сколько?Земля загородом дешевле и привлекательней. Но есть другие аспекты, например коммуникации. В городе все централизованное, загородом отдельные товарищества. Помощь приезжает дольше, своих специалистов не всегда хватает. А вот брать дом по сельской ипотеке считаю очень ответственным шагом. Вернитесь на историю про ипотеку на квартиру и учитывайте те же риски. И после этого делайте решение о покупке.Остается еще один вариант, связанный с землей. Это земля, купленная для инвестиционного проекта, а именно: гостевые дома, хозяйство, выращивание растений, и другое. Тогда это не просто кусок земли, который неизвестно когда принесет прибыль. Это кусок земли, который начнет приносить прибыль с момента запуска проекта/бизнеса. При этом в текущий момент времени до сих пор есть возможность купить не просто участки, а целые гектары земли за сумму в несколько сотен тысяч, можно даже получить бесплатный лес. Да, да, лесозаготовки для строительства. Каждому жителю страны положено Х кубов леса в зависимости от региона, вы знали об этом?Есть и компании, которые специализируются на продаже гектаров земли. Я приобрела один из таких участков в прошлом году для будущего инвестиционного проекта. Это одно из лучших вложений в недвижимость в нашей стране и доступное очень многим по цене. Да, возможно нас ждут изменения в законодательстве, которые в целом коснутся недвижимости, кто знает, но риски есть всегда. А за несколько лет можно успеть не просто окупить это вложение, но и неплохо заработать.БИЗНЕС КАК ИНВЕСТИЦИЯВот мы и подошли вплотную к этой теме. Как ни крути, каждый бизнесмен в первую очередь инвестор, потому что он открывает бизнес, чтобы зарабатывать, а не просто чем-то обладать. Здесь больше вопрос того, что можно открывать собственный бизнес и самому быть директором, заниматься "операционкой", а можно выступить в роли инвестора. Найти проект и вложиться до полной окупаемости, конечно же по договору, можно даже целевому, это все делается через юриста. И получать % уж побольше, чем в банке. Это в случае, если вы не хотите заниматься "операционкой".Основные направления для вложений сегодня такие:Услуги;Дропшиппинг;Франшизы торговых сетей в сфере общепита;Производство в сфере пищевой промышленности (в том числе фермерства);Развлечения и отдых.Доходность в сферах из списка выше, варьируется от 20% в месяц после прохождения порога окупаемости, то есть когда вы вернули те деньги, которые вложили изначально. А срок окупаемости вложенных денег в среднем составляет 6 месяцев, что достаточно быстро по сравнению с другими сферами.В ЧЕМ ХРАНИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ?Если вы хотите сохранить хотя бы свои сбережения, конечно желательно переводить в другие валюты, в том числе в криптовалюты и драгоценные металлы. Можно распределить поровну вашу подушку безопасности равными частями по этим направлениям, плюс оставить часть в рублях. Тогда вы не будете переживать за всю сумму, ибо каждая часть имеет риск исчезнуть в наше время или стать обесцененной, но одновременно со всеми этого не произойдет, таким образом вы сохраните свои деньги.Если вы хотите, чтобы ваши сбережения приносили доход и были инвестицией, но при этом идея с созданием бизнеса вас не устраивает, вы можете часть средств оставить в подушке безопасности, а часть вложить в акции.КРИПТОМОНЕТЫ, ИЛИ НОВАЯ ЭРА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫСо всех сторон слышно, что крипту хотят запретить, но еще слышно, что все больше компаний вводят возможность оплаты криптой, а государства открывают майнинговые центры. Криптомонеты можно рассматривать как акции и распределить какую-то сумму денег по разным монетам, чтобы учитывать все риски. Естественно перед этим глубоко изучить эту тему или довериться эксперту.Какое бы направление для создания портфеля вы ни выбрали – акции или криптомонеты, важно выбрать не менее 10 направлений для распределения средств, чтобы сократить риски потери денег, а не покупать на все деньги 1 акцию или монету.Если говорить о крипте, как финансовой индустрии, на сегодня из всех денег в мире, эта часть занимает 4%, кажется, что мало. Но недавно было 0, а монет с каждым годом становится все больше. Можно считать, что это временно, но с приходом цифровых национальных валют большинство наших денег уйдет в цифровое пространство, там где крипта уже имеет лидирующие позиции.СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ МАШИНЫ, ЯХТЫ И ЗОЛОТО?Вы можете удивиться, но очень многие именно так видят сохранение капитала или инвестиции и вкладывают деньги в предметы роскоши, авто, прочий транспорт и золото с драгоценными металлами.Многие имеют авто в кредит, а покупка яхты кажется чем-то запредельным, но вот золото у нас в стране хранить достаточно модно. Его всегда можно сдать в ломбард или продать насовсем. То же самое касается любого движимого имущества, брендовых вещей и предметов роскоши. Тут важно понимать, что если это не шедевр известного художника, то вряд ли это можно назвать инвестицией. Со временем, это имущество, пусть даже авто будет стоить дешевле, чем в момент покупки. А если прибавить стоимость обслуживания и ремонта, то вы никогда не вернете эти затраты.Что касается золота, можно вложить в него часть капитала, но всегда принимать риски, что вы может быть попадете в ситуацию, когда некому будет его продать. Риски есть всегда и во всем.ВИЛЛА НА БАЛИ, КВАРТИРА В ДУБАЕВот мы и подошли к недвижимости заграницей, которая сейчас стала очень популярным направлением для инвестиций. Самый главный вопрос в таких инвестициях всегда один – для чего вам эта недвижимость? Необходимо оценить, как вы планируете заработать на этом, сдавать в аренду или продавать?Важно честно себе ответить на следующие вопросы:Кому вы будете сдавать или продавать эту недвижимость?Какие цены сейчас на продажу и аренду жилья, какой спрос?Есть ли какие-то риски снижения спроса или цены?Будете вы заниматься этим сами или через агентство?На какой срок окупаемости вы рассчитываете?Например, одна ситуация, когда вы покупаете квартиру в Дубае на "вторичке" и тут же сдаете ее, другое – когда вы берете в рассрочку квартиру в том же Дубае, которая сдастся через 2 года, и только потом вы сделаете ремонт или уже с ремонтом будете ее сдавать.Когда вы ответите себе на вопросы и будете принимать все риски, тогда можете смело принимать решение о таком вложении. Даже если вы делаете такой шаг через специалиста, оцените объект сами, не поленитесь, посчитайте расходы и доходы или обратитесь за расчетами к независимой стороне, эксперту по инвестициям или финансам, например. Сравните расчеты.ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ИЛИ ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН ИНВЕСТИЦИЙБизнес на стыке науки, законодательства и морали наверное является самым закрытым способом инвестирования денег, но как мне кажется только набирающим обороты. Порог входа конечно очень высокий, но он того стоит.Наиболее популярные направления сейчас: робототехника, Big Data и искусственный интеллект, фармакология, все, что связано с искусственным созданием жизни и продлением молодости, исследования в области квантовой физики, климатические исследования и биохакинг.Пожалуй, я осветила все направления инвестиций, в которые стоит вложить деньги на текущий момент, кроме одного... Это инвестиция в себя. Порой за погоней в виде денег и прибыли мы забываем, что самое главное – наше здоровье, физическое и психологическое, наши мечты и желания остаются без внимания. Поэтому, вложение в себя является прекрасной инвестицией во все времена!