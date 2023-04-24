Об этом сообщили в Счётной палате Владимирской области, которая проверила эффективность использования госсубсидий.

Нарушениями закона в ВПЦ «Авангард» займутся прокуратура и ФАС. Об этом сообщили в Счётной палате Владимирской области, которая проверила эффективность использования госсубсидий.В 2022 году некоммерческая организация получила 98 млн, а освоила 96. Достигнуты все показатели: проведено пять военно-патриотических смен и 23 учебных сбора. Охват школьников и студентов превысил четыре тысячи человек.Однако ревизоры выявили в деятельности АНО нарушения требований бухучёта, законодательства о закупках и защите конкуренции, сроков оплаты работ по заключённым договорам. Аудиторы направили свои выводы в прокуратуру и ФАС, которые решат стоит ли принимать меры в отношении организации.