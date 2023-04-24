Статья не является медицинским пособием и носит ознакомительный характер. Узнать о показаниях, противопоказания и ограничениях при проведении МРТ вы можете только у квалифицированного врача.

Статья не является медицинским пособием и носит ознакомительный характер. Узнать о показаниях, противопоказания и ограничениях при проведении МРТ вы можете только у квалифицированного врача.Диагностика – важный этап в профилактике и лечении любых заболеваний. Чем информативнее диагностическая процедура, и чем раньше она проведена – тем больше вероятность, что врач назначит эффективную терапию или предотвратит развитие серьезных заболеваний.При этом является одной из тех процедур, которые подробно "рассказывают" докторам о состоянии пациента.Почему платная клиника?Дело в том, что МРТ проводится на дорогостоящем оборудовании, которое есть далеко не в каждой ведомственной или частной клинике. Учитывая высокий спрос на проведение данного вида диагностики, в государственных учреждениях на МРТ может собираться очередь пациентов. Ускорить проведение диагностики могут жалобы в страховую компанию, но и это не всегда гарантирует результат.В платных клиниках проведение МРТ-обследований стоит денег, зато пройти процедуру, как правило, можно быстрее.Как выбрать клинику для процедуры МРТ?Сравните актуальную стоимость услуг. Обратите внимание, что стоимость проведения обследований конкретных органов может отличаться в разы. При этом некоторые виды обследований проводятся с введением контраста, и это может отражаться на цене.Убедитесь, что в выбранной клинике есть МРТ-аппарат для проведения необходимых исследований. Оборудование может быть открытого и закрытого типа, а также отличаться мощностью. У оборудования есть ограничения по весу пациента, и некоторые модели не работают с весом более 100-120 килограмм.В штате клиники должны работать врачи с соответствующими дипломами и лицензиями. В контексте МРТ к диагностике привлекаются рентгенологи, диагносты, которые расшифровывают результаты, а также анестезиологи (например, если пациенту нужно лежать во время диагностики неподвижно в течение 30-60 минут. С анестезией делать это комфортнее).Не будет лишним уточнить, в каком формате пациент получает на руки результаты исследований – в печатном виде или в цифровом, с описанием или нет.Почитайте отзывы о выбранной клинике, причем не только комментарии, оставленные пациентами на официальном сайте учреждения, но отзывы на независимых ресурсах.При поддержке сайта