На северо-востоке Москвы в квартире в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели получили сообщение, что помощи просят жильцы квартиры на 16-м этаже. Прибывшие на место огнеборцы ..

На северо-востоке Москвы в квартире в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели получили сообщение, что помощи просят жильцы квартиры на 16-м этаже.Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что огонь распространился по комнате и балкону, охватив мебель и личные вещи.Площадь пожара составила семь квадратных метров, передает . Пламя удалось локализовать.